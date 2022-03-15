В частности, они совершили диверсию на железной дороге. Об этом издание сообщило 14 марта – после 19 дней войны, которую Россия начала против Украины.

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Полиция в Беларуси издевается над людьми, которые перекрывали движение железной дороги

В белорусском городе Столбцы неизвестные подожгли пути, после чего силовики уже 2 недели терроризируют местных жителей: задерживают их и бьют в участках милиции,

– говорится в сообщении.

Известно, что к людям приходили с обысками, забирали у них телефоны. Более того, за подписку на так называемые "экстремистские" телеграм-каналы на людей выписали штрафы и завели админдела. Последние уже отправили в суд.

По данным так называемых "экстремистских" телеграм-каналов полиция задержала или осудила 35 человек. Кстати, по данным издания, судили даже за подписку на украинских рестораторов.

Важно. Еще 2 марта жители Беларуси начали массово блокировать движение железной дороги. Они делают это для того, чтобы усложнить перевозку грузов военного назначения.

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