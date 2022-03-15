Зокрема вони вчинили диверсію на залізниці. Про це видання повідомило 14 березня – після 19 днів війни, яку Росія почала проти України.

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Поліція в Білорусі знущається з людей, які перекривали рух залізниці

У білоруському місті Столбці невідомі підпалили колії після чого силовики вже 2 тижні тероризують місцевих жителів: затримують їх і б'ють у відділках міліції,

– мовиться у повідомленні.

Відомо, що до людей приходили з обшуками, забирали у них телефони. Ба більше, за підписку на так звані "екстреміські" телеграм-канали на людей понаписували штрафи та адмінсправи. Останні вже відправили до суду.

За даними так званих "екстреміських" телеграм-каналів поліція затримала чи засудила 35 осіб. До речі, за даними видання, судили навіть за підписку на українських рестораторів.

Важливо. Ще 2 березня жителі Білорусі почали масово блокувати рух залізниці. Вони роблять це для того, щоб ускладнити перевезення вантажів воєнного призначення.

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