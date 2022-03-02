Білорусь відіграє важливу роль у ницих планах рашистського диктатора захопити незалежну Україну. Як відомо, звідти на територію України масово намагаються наступати російські війська, а також запускаються цілі ракетні комплекси, зокрема, "Іскандер".

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Білоруси намагаються ускладнити рух військових вантажів

Білоруси почали масово блокувати рух залізниці для того, щоб ускладнити переміщення вантажів воєнного призначення, зокрема, до кордонів з Україною.

Про атаку на мережеву інфраструктуру білоруської залізниці повідомляє "Белсат TV".

Внаслідок цього, зокрема, на Мінському вокзалі утворилися величезні черги.

Білоруси намагаються ускладнити переміщення військових вантажів залізницею / Фото "Белсат TV"

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