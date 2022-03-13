Соответствующую информацию рассказали в Генштабе ВСУ по состоянию на 12:00 13 марта. Это случилось на 18-й день войны, которую Россия начала против Украины.
Заметьте Почти 13 тысяч убитых оккупантов, тысячи единиц техники, – Зеленский о потерях врага
Возле украинской границы враг развернул свою базу
На территории Беларуси в районе населенного пункта Куличиха, в 17 километрах от Государственной границы Украины, враг развернул базу ремонта и восстановления военной техники,
– рассказали в Генштабе ВСУ.
В частности, рассказали, что враг предпринимает попытки наладить систему материально-технического обеспечения и восстанавливает боевую технику.