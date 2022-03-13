Відповідну інформацію розповіли у Генштабі ЗСУ станом на 12 годину 13 березня. Це трапилось на 18 день війни, яку Росія почала проти України.

Зауважте Майже 13 тисяч вбитих окупантів, тисячі одиниць техніки, – Зеленський про втрати ворога

Біля українського кордону ворог розгорнув свою базу

На території Білорусі в районі населеного пункту Кулічиха, за 17 кілометрів від Державного кордону України, ворогом розгорнуто базу ремонту та відновлення військової техніки,

– розповіли у Генштабі ЗСУ.

Зокрема розповіли, що ворог здійснює спроби налагодити систему матеріально-технічного забезпечення та відновлює бойову техніку.

Міста Волноваха більше не існує, – голова Донецької ОВА – дивіться відео