Втрати Росії більші, аніж у двох чеченських війнах

Такі дані під час звернення до українців озвучив президент Володимир Зеленський. Він заявив, що за 18 днів війни ворог втратив майже 13 тисяч солдатів, повідомляє 24 канал.

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Президент зазначив, що втрати ворога більші, аніж у двох чеченських війнах.

Зеленський заявив, що втрати росіян складають тисячі одиниць техніки, 74 літаки, 86 гелікоптерів.

Ми розуміємо, що у них є ще. Але й ми будемо захищатися далі,
– заявив глава держави.

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