Втрати Росії більші, аніж у двох чеченських війнах

Такі дані під час звернення до українців озвучив президент Володимир Зеленський. Він заявив, що за 18 днів війни ворог втратив майже 13 тисяч солдатів, повідомляє 24 канал.

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Президент зазначив, що втрати ворога більші, аніж у двох чеченських війнах.

Зеленський заявив, що втрати росіян складають тисячі одиниць техніки, 74 літаки, 86 гелікоптерів.

Ми розуміємо, що у них є ще. Але й ми будемо захищатися далі,

– заявив глава держави.

Дивіться відео звернення президента

Зеленський під час звернення також повідомив, що на безпечну територію вивезли 125 тисяч людей.

Також глава держави заявив, що до Маріуполя прямує 100 тонн гуманітарної допомоги.

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