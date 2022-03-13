Зараз російські окупанти намагаються поповнити запаси та проводити розвідувальні заходи. Загарбники укріплюються на зайнятих позиціях.

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Крім того, російські окупанти зараз блокують трасу в напрямку Бровари – Маріуполь. Для укріплення позицій орки утримують блокпости та ключові шляхи перевезення.

Такі дії окупантів свідчать про намір після перегрупування перейти до наступальних дій. Загарбники не полишають марних спроб захопити столицю.

Ймовірно, що після перегрупування військ та введення додаткових підрозділів, противник відновить наступальні дії з метою захоплення лівобережної частини міста Києва,

– йдеться в повідомленні Генштабу.

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