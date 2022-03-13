Відповідну заяву Ганна Маляр зробила в ефірі каналу "Рада". Це трапилось на 18 день війни, після того, як окупанти скинули 30 ракет на Яворівський полігон на Львівщині.

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Окупанти вражають об'єкти, які могли б забезпечувати спроможність ЗСУ

Ворог діє дуже жорстко. Якщо аналізувати план, яким він рухається, то насправді потерпають найбільше об'єкти, які могли б забезпечувати спроможність Збройних Сил України. Це така військова тактика,

– пояснила Маляр.

Заступниця міністра додала, якщо говорити про Західну Україну, то вразили аеропорт, центр навчання військових – тобто мовиться не про цивільні райони, а про ділянки, які для ворога важливі, щоб послабити ЗСУ.

Додала, що цивільне населення потерпає від дій ворога по всій Україні.

Ганна Маляр пояснила, що ворог це робить для того, щоб люди в паніці почали тиснути на владу й вона почала б, приміром, виконувати вимоги Путіна.

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