Соответствующее заявление Анна Маляр сделала в эфире канала "Рада". Это случилось на 18 день войны, после того, как оккупанты сбросили 30 ракет на Яворовский полигон на Львовщине.

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Оккупанты поражают объекты, которые могли бы обеспечивать способность ВСУ

Враг действует очень жестко. Если анализировать план, по которому он движется, то на самом деле страдают больше всего объекты, которые могли бы обеспечивать способность Вооруженных Сил Украины. Это такая военная тактика,

– объяснила Маляр.

Заместитель министра добавила, если говорить о Западной Украине, то поразили аэропорт, центр обучения военных – то есть речь идет не о гражданских районах, а об участках, которые для врага важны, чтобы ослабить ВСУ.

Добавила, что гражданское население страдает от действий врага по всей Украине.

Анна Маляр пояснила, что враг это делает для того, чтобы люди в панике начали давить на власть и она начала бы, к примеру, выполнять требования Путина.

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