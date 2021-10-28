Также закрыли такие издания как "Настоящее время" и "Новый час". Известны предварительные причины блокировки сайтов.
Стоит прочитать В плену режима Лукашенко: за что "поплатился" журналист Денис Ивашин
Как сообщили журналисты, 28 октября сайт Deutsche Welle не открывался. Вместо него появлялось сообщение об ограничении доступа.
С мобильных телефонов СМИ можно открыть. В частности продолжают работать телеграм-каналы
Какова причина блокировки
Заместитель министра информации Андрей Кунцевич заявил, что причиной такого шага стало якобы распространение на этих медиаплощадках ссылок на материалы, признанных экстремистскими.
"Министерство информации в границах предоставленных полномочий продолжит контроль за соблюдением национального законодательства и намерен и в дальнейшем принимать решения, направленные на защиту информационного пространства страны", – сказал он.
Что известно о Deutsche Welle?
По информации из Википедии, Deutsche Welle ("Немецкая волна") – это немецкая медиакомпания, которая вещает на 30 языках, в том числе на украинском. После Революции Достоинства руководство DW открыло свой пункт в Киеве.
Беларусь блокирует СМИ: главное
- В октябре в Беларуси ввели уголовную ответственность за подписку на оппозиционные телеграмы.
- В сентябре закрыли российское издание "Комсомольская правда" из-за публикации об убитом Андрее Зельцере, которого сочли "нежелательным" в России.
- Кроме этого, летом в Беларуси заблокировали корреспондентский пункт "Европейского радио".
- Недавно в стране признали экстремистским телеграм-канал оппозиционерки Светланы Тихановской.