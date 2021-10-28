Також закрили такі видання як "Настоящее время і "Новый час". Відомі попередні причини блокування сайтів.

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Як повідомили журналісти, 28 жовтня сайт Deutsche Welle не відкривався. Замість нього з'являлося повідомлення про обмеження доступу.

З мобільних телефонів ЗМІ можна відкрити. Зокрема продовжують працювати телеграм-канали

Яка причина блокування

Заступник міністра інформації Андрій Кунцевич заявив, що причиною такого кроку стало нібито поширення на цих медіамайданчиках посилань на матеріали, визнані екстремістськими.

"Міністерство інформації в межаж наданих повноважень продовжить контроль за дотриманням національного законодавства та має намір і надалі ухвалювати рішення, спрямовані на захист інформаційного простору країни", – сказав він.

До речі! Напередодні видання "Настоящее время" опублікувало опитування на тему ставлення читачів до інтеграції Білорусі та Росії.

Що відомо про Deutsche Welle? За інформацією з За інформацією з Вікіпедії , Deutsche Welle ("Німецька хвиля") – це німецька медіакомпанія, яка мовить 30 мовами, зокрема українською. Після Революції Гідності керівництво DW відкрило свій пункт у Києві.

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