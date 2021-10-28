Пізніше вдалося з'ясувати, що його доправили у СІЗО у місті Гродно. Формальним приводом для затримання стало інкримінування журналісту підозри у статті про втручання в діяльність співробітників органів внутрішніх справ.

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Що відомо про розслідування Івашина

Денис Івашин опублікував у виданні "Новы Час" розслідування про колишніх працівників розформованого в Україні спецпідрозділу "Беркут", які після втечі з України перейшли на службу в Білорусі.

Розслідування повністю базувалося на відкритих джерелах і журналіст не порушив жодного закону. Однак колишні працівники силових структур України, які почали служити режиму Лукашенка, вирішили помститися і кинути Івашина за ґрати.



Денис Івашин перебуває в полоні режиму Лукашенка / Фото Getty Images

Втім, більше ніж за пів року їм не вдалося зібрати притомних доказів провини Дениса щодо інкримінованої статті, яка передбачає можливість тримання під вартою на час проведення слідчих дій не більше ніж 6 місяців.

Цей термін вже давно закінчився, але журналіста так і не відпустили. Також не відбувся і суд.

Журналісту інкримінували іншу статтю

Відомо, що на Дениса неодноразово намагалися тиснути психологічно. Там провели лише кілька допитів в межах законодавства, а потім постійно викликали на бесіди без участі адвоката та намагалися змусити підписати якісь папери про визнання "провини".

Однак журналіст чітко наголошував, що не скоїв жодного злочину, тому не має що визнавати.

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З офіційного сайту Білоруської асоціації журналістів стало відомо, що силові структури вирішили додатково інкримінувати Івашину іншу статтю, щоб й надалі тримати за ґратами безвинну людину.

Ця стаття характеризується як "більш тяжка", але яку саме інкримінують – поки невідомо. Карні органи ухиляються від прямої відповіді, усіляко затягуючи процес.

Відомо лише, що за цією додатковою статтею передбачена можливість досудового утримання під вартою терміном майже 9 місяців.

Як країни реагували на затримання

Денис Івашин є громадянином Білорусі. Він також має статус закордонного українця. Цей факт, а також чисельні запити від засобів масової інформації щодо затримання відомого журналіста, обумовив офіційну реакцію МЗС України.

Занепокоєння з цього приводу публічно лунало й з боку Міністерства закордонних справ Литви.

Також до заяв з вимогою припинити політичне переслідування журналіста Івашина долучилися ЗМІ з Білорусі, Литви, України, Польщі та інших країн.



Денис Івашин має статус закордонного українця / Фото InformNapalm

Журналіст Денис Івашин – не єдиний, хто став політичним в'язнем системи Лукашенко та силовиків, які її обслуговують.

На жаль, висловлювання "глибокого занепокоєння" та публічний осуд з боку України, Європейського Союзу та США не є достатньою передумовою для визволення політичних в'язнів у Білорусі.

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Численні порушення прав людини у Білорусі потребують посилення санкційного тиску на режим Лукашенка, активного ведення перемовин про визволення політичних в'язнів та втримування уваги на кожному окремому випадку.

Тому інформаційна кампанія з вимогою звільнити білоруських журналістів, які є політичними в'язнями режиму Лукашенка, триває.