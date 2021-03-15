У білоруському місті Гродно затримали журналіста Дениса Івашина – редактора білоруської мовної версії сайту міжнародної волонтерської спільноти InformNapalm. У Міністерстві закордонних справ України це прокоментували.

Там наголосили, що затримання журналіста викликало занепокоєння МЗС України. Це може становити загрозу його життю та здоров'ю.

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Відповідь МЗС України

У відповідь на запит щодо затримання Івашина, пресслужба МЗС України повідомила, що він "допомагав розповідати світові про злочини у ході російської агресії проти нашої держави"

Міністерство переконане, що журналістська діяльність не може і не має бути приводом для переслідування,

– зазначили у відомстві.

Там також додали, що це затримання викликає особливе занепокоєння на тлі чинного наступу на свободу слова, життя і здоров'я журналістів у Республіці Білорусь.

"Ми вимагаємо, щоб розгляд справи Дениса Івашина був прозорим та неупередженим і продовжуємо уважно стежити за кожним подальшим кроком білоруської влади щодо нього", – наголосили в МЗС.

Що відомо про Дениса Івашина та його затримання

Білоруський громадянин зі статусом закордонного українця, журналіст та волонтер Денис Івашин проводив розслідування щодо колишніх "беркутівців", які розганяють акції протесту в Білорусі. Про це повідомили на сторінці InformNapalm у фейсбуці.

Довідка. У InformNapalm нагадали, що закордонний українець – це особа, яка є громадянином іншої держави, а також має українське етнічне походження або є походженням з України.

Мати Дениса – Людмила Івашина – повідомила, що чоловіка затримало КДБ Білорусі 12 березня пізно ввечері. Тоді ж обшукали його квартиру.

Ймовірно, затримання пов'язане із журналістською діяльністю.

Також у розслідувальній спільноті зазначили, що напередодні журналіст давав коментарі каналу "Настоящее Время" щодо свого розслідування про колишніх бійців розформованого в Україні спецпідрозділу "Беркут".

"Тому також звертаємось до представників української діаспори в різних країнах світу, щоб надати цій події суспільного міжнародного розголосу", – зазначили в повідомленні.

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Крайнє розслідування Івашина