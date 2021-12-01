В Беларуси открыли уголовное дело в отношении комментаторов

Задержанные якобы оставляли "кощунственные и оскорбительные" комментарии о двух погибших десантниках России. Против них открыли уголовное дело по статье о разжигании социальной розни.

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Всего белорусское Министерство иностранных дел установило 50 таких комментаторов. Их сейчас разыскивают. Эти люди якобы "нереализованные в жизни хронические алкоголики, безработные и ранее судимые". Некоторые из них якобы живут в США, Польше и Литве.

Что известно о гибели военных

Инцидент произошел 12 ноября во время переброски российских войск в Беларусь якобы на совместные тактические учения. К ним, кстати, привлекли самолеты Ил-76 военно-транспортной авиации воздушно-космических сил России.

На полигоне "Гожский" в Гродненском районе столкнулись офицер и солдат во время десантирования. Столкновение произошло в небе вроде бы из-за сильного ветра. У одного военного будто бы погас купол парашюта.

В результате столкновения оба силовика погибли.

Обратите внимание! В Беларуси часто открывают уголовные дела против людей, которые пишут комментарии в социальных сетях. Например, в октябре за комментарии про убийство сотрудника КГБ в Минске задержали около полсотни человек.