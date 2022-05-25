По его словам, оружие белорусского производства в настоящее время пользуется спросом не только внутри страны, но и для нужд России. Об этом белорусский премьер заявил в эфире одного белорусского телеканала.

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Головченко возглавлял Государственный военно-промышленный комитет в 2018 – 2020 годах. Он признал, что сейчас в стране есть трудности с экспортом продукции из-за западных санкций против ВПК.

Очень масштабные ограничения на импорт. Не секрет, что мы использовали западные комплектующие. А вот ВПК Беларуси не первый год под санкциями,

– заявил он.

По его словам, белорусские производители "занялись импортозамещением, укрепили связи с российскими производителями".

Премьер признался, что белорусское оружие убивает украинцев

Роман Головченко фактически признался, что белорусское оружие помогает убивать украинцев, поскольку используется для нужд России. Также он сообщил, что у Беларуси есть общие программы со страной-агрессором.

И, конечно, оружие сейчас очень востребовано не только для внутренних нужд республики, но и Российской Федерации. У нас есть общие программы. Мы интенсивно работаем над улучшением того, что было, ведем научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, в том числе с учетом опыта событий в Украине. Именно поэтому сейчас очень ответственный и динамичный период для белорусской обороны,

– заявил он.

Угроза ракетных ударов со стороны Беларуси выросла

Возрастает угроза ракетных и авиационных ударов по Украине с территории Беларуси. Агрессор переместил дивизион ОТРК "Искандер-М" в Брестскую область – на 50 километров от украинской границы.

Как Беларусь стала соучастницей войны России против Украины:

Согласно данным "Белорусский гаюн" по состоянию на 8 мая, из Беларуси по Украине было выпущено по меньшей мере 633 ракеты. Больше всего ракетных запусков было сделано из Мозырского района Гомельской области Беларуси.

Также Александр Лукашенко дал разрешение на то, чтобы оккупанты заходили в Украину с территории Беларуси. Поэтому кровь жителей Бучи, Бородянки, Ирпеня и других населенных пунктов Киевщины и Черниговщины и на его руках.

В Беларуси не арестовали ни одного военного преступника или мародера. Наоборот, они свободно чувствовали себя на белорусской земле, посещая ночные клубы и передвигаясь на украденных у мирных украинцев автомобилях.

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