За його словами, зброя білоруського виробництва наразі має попит не лише всередині країни, а й для потреб Росії. Про це білоруський прем'єр заявив в ефірі одного білоруського телеканалу.

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Головченко очолював Державний військово-промисловий комітет у 2018 – 2020 роках. Він визнав, що наразі в країні є труднощі з експортом продукції через західні санкції проти ВПК.

Дуже масштабні обмеження на імпорт. Не секрет, що ми використали західні комплектуючі. А ось ВПК Білорусії не перший рік під санкціями,

– ​заявив він.

Тож, за його словами, білоруські виробники "зайнялися імпортозаміщенням, зміцнили зв'язки з російськими виробниками".

Прем'єр зізнався, що білоруська зброя вбиває українців

Роман Головченко фактично зізнався, що білоруська зброя допомагає вбивати українців, оскільки використовується для "потреб" Росії. Також він повідомив, що Білорусь має спільні програми з країною агресоркою.

І, звичайно, зброя зараз дуже затребувана не тільки для внутрішніх потреб республіки, а й для Російської Федерації. Ми маємо спільні програми. Наразі ми інтенсивно працюємо над покращенням того, що було, ведемо науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи, у тому числі з урахуванням досвіду подій в Україні. Саме тому зараз дуже відповідальний та динамічний період для білоруської оборони,

– заявив він.

Загроза ракетних ударів з боку Білорусі зросла

Зростає загроза ракетних та авіаційних ударів по Україні з території Білорусі. Агресор перемістив дивізіон ОТРК "Іскандер-М" до Брестської області – на 50 кілометрів від українського кордону.

Як Білорусь стала співучасницею війни Росії проти України:

Згідно з даними "Беларускі гаюн" станом на 8 травня, з Білорусі по Україні було випущено щонайменше 633 ракети. Найбільше ракетних запусків було зроблено з Мозирського району Гомельської області Білорусі.

Також Олександр Лукашенко дав дозвіл на те, щоб окупанти заходили в Україну з території Білорусі. Через це кров мешканців Бучі, Бородянки, Ірпеня та інших населених пунктів Київщини та Чернігівщини й на його руках.

У Білорусі не заарештували жодного військового злочинця або мародера. Навпаки, вони доволі вільно почувалися на білоруській землі, відвідуючи нічні клуби та пересуваючись на вкрадених у мирних українців автівках.

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