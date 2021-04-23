Белорусское правительство запретило ввоз на территорию страны продукции немецкого бренда Nivea и автопроизводителя Skoda. Так компаниям отомстили за отказ финансирования Чемпионата мира по хоккею.

Беларусь запретила иностранные бренды

Правительство установило ограничения на ввоз ряда товаров "для обеспечения защиты национальных интересов, с учетом недружественных действий в отношении белорусского народа". Соответствующее решение одобрили 23 апреля.

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Документ одобрили на основании Указа президента Беларуси Александра Лукашенко "О применении специальных мер". Он предусматривает введение запрета на ввоз и реализацию отдельных групп товаров.

Перечень запрещенных компаний

Liqui Moly

Škoda Auto,

Beiersdorf торговые марки:

Nivea, Eucerin, La Prairie, Labello, Hansaplast, Florena, 8X4, Skin Stories, Gammon, Tesa, Chaul, Coppertone, Hidrofugal, Stop the water while using me.

В случае обнаружения товаров этих компаний на въезде в Беларусь, их будут возвращать обратно.

Субъекты торговли, у которых на дату вступления в силу постановления будут остатки запрещенных товаров, должны прекратить торговлю ими в течение 5 рабочих дней. Тех, кто будет нарушать закон и продолжать реализацию запрещенных товаров, будут наказывать в соответствии с законом.