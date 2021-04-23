Помста за відмову фінансування чемпіонату: у Білорусі заборонили Nivea та Skoda
Білоруський уряд заборонив ввезення на територію країни продукції німецького бренду Nivea та автовиробника Skoda. Так компаніям помстилися за відмову фінансування Чемпіонату світу з хокею.
Джерело:TUT.by
Білорусь заборонила іноземні бренди
Уряд встановив обмеження на ввезення низки товарів "для забезпечення захисту національних інтересів, з урахуванням недружніх дій щодо білоруського народу". Відповідне рішення схвалили 23 квітня.
Читайте також Садовий підтримав накладення спецмита на імпорт автобусів з Білорусі
Документ схвалили підставі указу президента Білорусі Олександра Лукашенка "Про застосування спеціальних заходів". Він передбачає введення заборони на ввезення та реалізацію окремих груп товарів.
Перелік заборонених компаній
- Liqui Moly
- Škoda Auto,
- Beiersdorf торгові марки:
- Nivea,
- Eucerin,
- La Prairie,
- Labello,
- Hansaplast,
- Florena,
- 8X4,
- Skin Stories,
- Gammon,
- Tesa,
- Chaul,
- Coppertone,
- Hidrofugal,
- Stop the water while using me.
У разі виявлення товарів цих компаній на в'їзді у Білорусь, їх повертатимуть назад.
Суб'єкти торгівлі, у яких на дату набрання чинності постанови будуть залишки заборонених товарів, мають припинити торгівлю ними впродовж 5 робочих днів. Тих, хто порушуватиме закон і продовжуватиме реалізацію заборонених товарів, каратимуть відповідно до закону.
Чому уряд схвалив таке рішенняКомпанії заявили, що не фінансуватимуть Чемпіонат світу з хокею 2021, якщо його проводитимуть у Білорусі. Таке рішення мотивували порушенням прав людини в країні. Згодом Міжнародна федерація хокею перенесла змагання у Латвію, а Білорусі пообіцяла компенсацію. У відповідь Мінськ тимчасово обмежував ввезення товарів Nivea та Skoda.
Поділитися новиною