Информацию подтвердили в Международной ассоциации воздушного транспорта. Авиакомпанию действительно отстранили от участия в программе IATA по биллингу и расчетам, а также от системы расчетов по грузовым счетам.

Важно Послы ЕС утвердили пятый пакет санкций против Беларуси

Вероятно, такое решение приняли на фоне заявленных европейских ограничений. В "Белавиа" это пока не прокомментировали.

Что такое международные системы взаиморасчетов

Система взаиморасчетов BSP предназначена для покупки и продажи пассажирских авиабилетов перевозчика через посредника. То есть, это агрегатор билетов, турагента или другого перевозчика, если поездка запланирована с пересадками. BSP сотрудничает с более чем 370 авиакомпаниями в 180 странах мира.

Систему расчета CASS используют для грузовых перевозок. Ее создали для взаимодействия авиакомпаний, экспедиторов, логистических компаний и фирм.

Санкции против Беларуси: что известно

Пятый пакет санкций против Беларуси ввели 2 декабря Великобритания, Канада, США и ЕС.

Ограничения касаются 20 организаций и 12 физических лиц. В список попал и средний сын Лукашенко – Дмитрий.

К этому прибегли из-за миграционного кризиса на границе, а также пренебрежения благосостоянием граждан.

Также Евросоюз работает над шестым пакетом санкций, который может быть готов в январе или феврале 2022 года.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко пригрозил Западу ответными санкциями. Беларусь уже запретила ввоз ряда товаров из стран, которые ранее ввели санкции.

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