Обмен гривен на евро стал возможен благодаря соглашению между Национальными банками Бельгии и Украины. Об этом говорится в пресс-релизе бельгийского Нацбанка.

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В Бельгии начнут обменивать гривны на евро

При содействии федерального правительства Бельгии с 1 июня украинские беженцы смогут обменивать гривны на евро в следующих банках:

в кассе Национального банка;

Belfius;

Beobank;

BNP Paribas Fortis;

CBC;

ING;

KBC;

KBC Brussels.

Согласно рекомендации Европейской комиссии, утвержденной в апреле, украинцы смогут без сборов и комиссий обменять максимум 10 тысяч гривен (316 евро) на человека. Нацбанк получил поручение Федерального Совмина начать операции в гривнах 20 мая. НББ действует от имени государства и сотрудничает с советниками Бельгийской федерации финансового сектора Febelfin.

Мы считаем своим гуманитарным долгом предложить эту услугу беженцам, и поэтому мы рады, что благодаря нашим усилиям она может быть доступна в нашей стране,

– заметил директор НББ Тим Германс.

Примите во внимание! Бельгия стала второй страной-членом ЕС, предложившей украинским беженцам свободно обменивать гривны на евро. В стране ожидают, что многие другие государства будут следовать такому примеру.

До войны гривни в Европе не обменивали

До полномасштабной войны с Россией украинская гривна была ограничена, то есть банки и валютные биржи не перевозили и не обменивали такие типы банкнот. После вторжения это оказалось проблемой.

Ведь украинцы, вынужденные бежать из страны от обстрелов захватчиков, часто не успевали внести наличные деньги на свои банковские счета и приезжали в Европу с гривнами. Там они понимали, что не могут ничего на эти деньги купить, потому что их никто не обменивает.

Однако теперь украинские беженцы могут обменивать свою национальную валюту, и, наконец, получат доступ к наличным. Генеральный директор Febelfin Карел Баэрт утверждает, что это правильный шаг для бельгийского банковского сектора.

"После предоставления банковских счетов украинским беженцам это еще один пример того, что банки делают, чтобы помочь", - заметил Баерт.

Чтобы открыть банковский счет в Бельгии, на который украинцы могут получать заработную плату или посылать деньги, им нужен только Сертификат временной защиты.

"Мы хотели бы поблагодарить министра финансов и Национальный банк Бельгии за сотрудничество с нами, чтобы сделать все это возможным. Это еще раз демонстрирует, что совместными усилиями можно многое достичь", - отметил руководитель Febelfin.

В настоящее время в Бельгии находятся около 78 тысяч украинских беженцев. Ожидается, что эта цифра значительно возрастет, если война будет продолжаться.

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