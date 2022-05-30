Обмін гривень на євро став можливим завдяки угоді між Національними банками Бельгії та України. Про це мовиться у пресрелізі бельгійського Нацбанку.

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У Бельгії почнуть обмінювати гривні на євро

За сприяння федерального уряду Бельгії з 1 червня українські біженці зможуть обмінювати гривні на євро у наступних банках:

в касі Національного банку;

Belfius;

Beobank;

BNP Paribas Fortis;

CBC;

ING;

KBC;

KBC Brussels.

Відповідно до рекомендації Європейської комісії, яку затвердили у квітні, українці зможуть без зборів та комісій обміняти максимум 10 тисяч гривень (316 євро) на людину. Нацбанк отримав доручення Федеральної Ради міністрів розпочати операції в гривнях 20 травня. НББ діє від імені держави та співпрацює з радниками Бельгійської федерації фінансового сектору Febelfin.

Ми вважаємо своїм гуманітарним обов'язком запропонувати цю послугу біженцям, і тому ми раді, що завдяки нашим зусиллям вона може бути доступною в нашій країні,

– зауважив директор НББ Тім Германс.

Зауважте! Бельгія стала другою країною-членом ЄС, яка запропонувала українським біженцям вільно обмінювати гривні на євро. В країні очікують, що багато інших держав наслідуватимуть такий приклад.

До війни гривні у Європі не обмінювали

До повномасштабної війни з Росією українська гривня була обмеженою, тобто банки та валютні біржі не перевозили та не обмінювали такі типи банкнот. Після вторгнення це виявилося проблемою.

Адже українці, які були змушені втікати з країни від обстрілів загарбників, часто не встигали внести готівку на свої банківські рахунки та приїжджали до Європи з гривнями. Там вони розуміли, що не можуть нічого на ці гроші купити, адже їх ніхто не обмінює.

Однак тепер українські біженці можуть обмінювати свою національну валюту, тож нарешті отримають доступ до готівки. Генеральний директор Febelfin Карел Баерт стверджує, що це правильний крок для бельгійського банківського сектору.

"Після надання банківських рахунків українським біженцям це є ще одним прикладом того, що банки роблять, щоб допомогти", – зауважив Баерт.

Щоб відкрити банківський рахунок у Бельгії, на який українці можуть отримувати заробітну плату чи надсилати гроші, їм потрібен лише Сертифікат тимчасового захисту.

"Ми хотіли б подякувати міністру фінансів та Національному банку Бельгії за співпрацю з нами, щоб зробити усе це можливим. Це ще раз демонструє, що спільними зусиллями можна багато чого досягти", – зазначив керівник Febelfin.

Наразі у Бельгії перебувають близько 78 тисяч українських біженців. Очікують, що ця цифра значно зросте, якщо війна продовжуватиметься.

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