В Бельгии совершено покушение на бургомистра бельгийского города Брюгге Дирка де Фау. 20 июня злоумышленник напал на 62-летнего мэра и ранил его ножом в шею.

Как сообщает агентство RTBF, нападение на мэра произошел 20 июня утром возле юридической фирмы Дирка де Фау.

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Водитель бургомистра сразу после нападения доставил раненого мужчину в больницу. Сам мэр прокомментировал, что сейчас находится в стабильном состоянии. Он также поблагодарил работников больницы в Брюгге и всем, кто выразил поддержку.

"Я остаюсь положительным и надеюсь быстро вернуться к работе", – подчеркнул он.

Что известно о напавшем

Полиция уже арестовала напавшего на Дирка де Фау. Начато следствие по факту покушения на убийство. Впрочем до сих пор неизвестно никаких деталей о нем.

В СМИ ходят разные версии относительно личности нападавшего и мотивы преступления. Газета Het Laatste Nieuws со ссылкой на слова сына бургомистра Брюгге пишет, что подозреваемый является одним из клиентов адвокатской фирмы Дирка де Фау. Он ждал несколько часов, чтобы адвокат пришел на работу. И тогда напал на него с ножом.

Также отмечают, что нападавший может иметь проблемы с психикой. И поэтому совершил такое преступление. Официально не подтверждена ни одна из версий.