У Бельгії скоєно замах на бургомістра бельгійського міста Брюгге Дірка Де Фау. 20 червня зловмисник напав на 62-річного міського голову і поранив його ножем у шию.

Як повідомляє агентство RTBF, напад на міського голову стався 20 червня вранці біля юридичної фірми Дірка Де Фау.

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Водій бургомістра одразу після нападу доставив пораненого чоловіка в лікарню. Сам міський голова прокоментував, що наразі перебуває у стабільному стані. Він також подякував працівникам лікарні в Брюгге і всім, хто висловив підтримку.

"Я залишаюсь позитивним і сподіваюсь швидко повернутися до роботи", – наголосив він.

Що відомо про нападника

Поліція вже заарештувала нападника на Дірка де Фау. Наразі розпочато слідство за фактом замаху на вбивство. Втім досі невідомо жодних деталей про нього.

У ЗМІ ширяться різні версії щодо особи нападника та мотивів злочину. Газета Het Laatste Nieuws з посиланням на слова сина бургомістра Брюгге пише, що підозрюваний є одним з клієнтів адвокатської фірми Дірка де Фау. Він чекав кілька годин, щоб адвокат прийшов на роботу. І тоді напав на нього з ножем.

Також зазначають, що нападник міг мати проблеми з психікою. І через це скоїв такий злочин. Офіційно не підтверджена жодна з версій.