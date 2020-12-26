Полиция Бельгии во время рождественско-новогодних праздников будет проводить дополнительное патрулирование на улицах, чтобы убедиться, что люди придерживаются правил карантина. В то же время правоохранители пообещали, что устраивать "охоту на ведьм" они не будут.

Терпеть нарушение мер предосторожности полиция также не будет. Об этом информирует издание "The Brussels Times".

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Как будут работать правоохранители

Полицейские сосредоточатся на проверке домашних собраний и празднований под открытым небом.

Разумеется, мы не будем удалять бабушку во время семейного застолья. Уважение к приватности жилья остается для нас незыблемым. В то же время мы будем вмешиваться в случае демонстративного нарушения правил. Мы будем действовать строго, но всегда пропорционально,

– сказал пресс-секретарь мэра Антверпена Иоганн Вермант.

Интересно, что к выявлению нарушений полиция будет подходить креативно. К примеру, чтобы установить количество людей во время застолья, правоохранители посчитают, сколько было заказанной пиццы. Число гостей в доме полицейские смогут установить также по количеству припаркованных автомобилей вблизи домохозяйства.

Особое внимание будет уделено собраниям, в которых участвуют десять человек и более, что отнюдь не похоже на общение бабушки и дедушки с внуками.

Как будут наказывать нарушителей

Выявленные нарушения будут караться штрафами.

Наиболее суровые наказания будут налагаться на организаторов незаконных вечеринок. Например, за празднование в кафе или дискобаре нарушители заплатят от 4 000 евро, а их гости – 750 евро.

А вот за нарушение во время семейных собраний каждого человека будет ждать штраф в размере 250 евро.

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Что известно об ограничительных мерах в Бельгии

В новогоднюю ночь каждое домохозяйство может принимать не более 1 гостя. На Рождество можно было пригласить домой не более 2 человек.

Если же празднование проводится на открытой местности, то есть в саду или на приусадебном участке, разрешено пригласить к себе максимум 4 человек, но при условии четкого соблюдения правил гигиены и дистанцирования. При необходимости в дом гостям можно заходить только в одиночку.

Интересно, что правительственный кризисный центр Бельгии постановил, что дети в возрасте до 12 лет в таких ситуациях приравнивается к взрослому посетителю.

Важно! По состоянию на 25 декабря 2020 года в мире зарегистрированы 79,8 миллиона случаев заражения коронавирусом. С начала пандемии в целом выздоровели 45 миллионов человек. В то же время болезнь унесла жизни 1,75 миллиона человек.