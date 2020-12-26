Поліція Бельгії під час різдвяно-новорічних свят проводитиме додаткове патрулювання на вулицях, щоб переконатися, що люди дотримуються правил щодо коронавірусу. Водночас правоохоронці пообіцяли, що влаштовувати "полювання на відьом" вони не будуть.

Толерувати порушення запобіжних заходів поліція також не буде. Про це інформує видання "The Brussels Times".

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Як працюватимуть правоохоронці

Поліціянти зосередяться на перевірці домашніх зібрань та святкувань просто неба.

Зрозуміло, ми не будемо видаляти бабусю під час родинного застілля. Повага до приватності житла залишається для нас непорушною. Водночас ми будемо втручатися у разі демонстративного порушення правил. Ми будемо діяти суворо, але завжди пропорційно,

– сказав речник мера Антверпена Йоган Вермант.

Цікаво, що до виявлення порушень поліція підходитиме креативно. До прикладу, щоб встановити кількість людей під час застілля, правоохоронці порахують скільки було замовленої піци. Число гостей у будинку поліцейські зможуть встановити також за кількістю припаркованих автомобілів поблизу домогосподарства.

Особливу увагу буде приділено зібранням, в яких беруть участь десять людей і більше, що аж ніяк не схоже на спілкування бабусі й дідуся з онуками.

Як каратимуть порушників

Виявлені порушення каратимуться штрафами.

Найбільш суворі покарання накладатимуться на організаторів незаконних вечірок. Наприклад, за святкування у кафе чи дискобарі порушники заплатять від 4000 євро, а їхні гості – 750 євро.

А от за порушення під час родинних зібрань на кожну людину чекатиме штраф у розмірі 250 євро.

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Що відомо про обмежувальні заходи у Бельгії

У новорічну ніч кожне домогосподарство може приймати не більше 1 гостя. На Різдво можна було запросити додому не більше 2 людей.

Якщо ж святкування проводиться на відкритій місцевості, тобто у саду чи на присадибній ділянці, дозволено запросити до себе максимум 4 осіб, але за умови чіткого дотримання правил гігієни та дистанціювання. За потреби до будинку гостям можна заходити лише поодинці.

Цікаво, що урядовий кризовий центр Бельгії постановив, що діти віком до 12 років у таких ситуаціях прирівнюється до дорослого відвідувача.

Важливо! Станом на 25 грудня 2020 року у світі зареєстровано 79,8 мільйонів випадків зараження коронавірусом. Від початку пандемії загалом одужали 45 мільйонів осіб. Водночас хвороба забрала життя 1,75 мільйонів людей.