В Бельгии снова начало увеличиваться количество больных COVID-19. На протяжении последней недели средний показатель заболеваемости в течение суток вырос на 4%, а это больше чем 1 700 человек.

В то же время ситуация в Бельгии несколько лучше, чем в соседних странах. Об этом сообщает VRT.

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Однако тенденция уменьшения заболеваемости коронавирусом в Бельгии снизилась по сравнению с несколькими прошлыми неделями.

В среднем 1 721 человек ежедневно получал положительные ПЦР-тесты в период с 30 декабря 2020 года по 5 января 2021 года. Это составляет рост на 4% по сравнению с предыдущей неделей,

– говорится в сообщении.

Что повлекло увеличение показателей

Рост показателей заболеваемости был прогнозируемым, ведь во время рождественских праздников увеличилось количество тестирований. В частности, она составляла около 30 тысяч тестов в день.

Еще одна причина – обязательное тестирование всех, кто в последнее время возвращался в Бельгию из стран красной зоны.

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В то же время показатель госпитализации людей постепенно снижается. В течение 2 – 8 января 2021 года в местные больницы ежедневно с COVID-19 попадали примерно 130 человек. Такое количество на 11% меньше чем неделю назад.

Обратите внимание! С начала пандемии COVID-19 в Бельгии зафиксировали более 661 тысячи случаев инфицирования. По состоянию на 9 января 2021 года из-за коронавируса в стране уже умерли почти 20 тысяч человек.