У Бельгії знову почала збільшуватися кількість хворих на COVID-19. Упродовж останнього тижня середній показник захворюваності протягом доби зріс на 4%, а це більше ніж 1 700 осіб.

Водночас ситуація у Бельгії є дещо кращою, аніж у сусідніх країнах. Про це повідомляє VRT.

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Однак тенденція зменшення захворюваності на коронавірус у Бельгії знизилась у порівнянні з кількома минулими тижнями.

У середньому 1 721 людина щодня отримувала позитивні ПЛР-тести у період з 30 грудня 2020 року по 5 січня 2021 року. Це становить зростання на 4% у порівнянні з попереднім тижнем,

– мовиться у повідомленні.

Що спричинило збільшення показників

Зростання показників захворюваності було прогнозованим, адже під час різдвяних свят збільшилася кількість тестувань. Зокрема, вона становила близько 30 тисяч тестів на день.

Ще одна причина – обов'язкове тестування усіх, хто останнім часом повертався у Бельгію з країн червоної зони.

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Водночас показник госпіталізації людей поступово знижується. Впродовж 2 – 8 січня 2021 року у місцеві лікарні щодня з COVID-19 потрапляли приблизно 130 осіб. Така кількість є на 11% меншою ніж тиждень тому.

Зверніть увагу! Від початку пандемії COVID-19 у Бельгії зафіксували понад 661 тисячу випадків інфікування. Станом на 9 січня 2021 року через коронавірус в країні вже померли майже 20 тисяч осіб.