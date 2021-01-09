У Бельгії стрімко зросла захворюваність на COVID-19: причина
У Бельгії знову почала збільшуватися кількість хворих на COVID-19. Упродовж останнього тижня середній показник захворюваності протягом доби зріс на 4%, а це більше ніж 1 700 осіб.
Водночас ситуація у Бельгії є дещо кращою, аніж у сусідніх країнах. Про це повідомляє VRT.
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Однак тенденція зменшення захворюваності на коронавірус у Бельгії знизилась у порівнянні з кількома минулими тижнями.
У середньому 1 721 людина щодня отримувала позитивні ПЛР-тести у період з 30 грудня 2020 року по 5 січня 2021 року. Це становить зростання на 4% у порівнянні з попереднім тижнем,
– мовиться у повідомленні.
Що спричинило збільшення показників
Зростання показників захворюваності було прогнозованим, адже під час різдвяних свят збільшилася кількість тестувань. Зокрема, вона становила близько 30 тисяч тестів на день.
Ще одна причина – обов'язкове тестування усіх, хто останнім часом повертався у Бельгію з країн червоної зони.
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Водночас показник госпіталізації людей поступово знижується. Впродовж 2 – 8 січня 2021 року у місцеві лікарні щодня з COVID-19 потрапляли приблизно 130 осіб. Така кількість є на 11% меншою ніж тиждень тому.
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