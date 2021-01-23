Бельгия запретила жителям отдыхать за границей до марта. Это сделали для того, чтобы ограничить распространение новых вариантов коронавируса.

Также такое решение приняли для того, чтобы избежать смертельной третьей волны COVID-19. Об этом заявил премьер-министр страны Александр де Кроо, сообщили на сайте The Brussels Times.

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Какие ограничения будут действовать

По его словам, правительство решило запретить въезд в Бельгию или выезд из нее для отдыха или туризма с 27 января по 1 марта. Выезжать из страны запретят с целью:

отпуска;

туризма.

Что касается исключений, то бельгийцы смогут выезжать только по семейным обстоятельствам или командировкам.

Почему это делают

Бельгия приняла новые ограничения, потому что хочет избежать повторения прошлой зимы. Тогда бельгийцы, отправившиеся на горнолыжные каникулы, привезли с собой вирус.

Пусть это будет понятно: мы не строим стену вокруг нашей страны. Приезжать и уезжать все еще возможно, но для этого должна быть уважительная причина,

– отметил премьер-министр.

Так же, как сказал Кроо, в период Рождества и Нового года 160 тысяч жителей Бельгии проигнорировали совет правительства и отправились в поездки за границу.

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