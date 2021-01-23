Бельгія заборонила жителям відпочивати за кордоном до березня. Це зробили для того, щоб обмежити поширення нових варіантів коронавірусу.

Також таке рішення ухвалили задля того, щоб уникнути смертельної третьої хвилі COVID-19. Про це заявив прем'єр-міністр країни Александр де Кроо, повідомили на сайті The Brussels Times.

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Які обмеження діятимуть

За його словами, уряд вирішив заборонити в'їзд до Бельгії або виїзд з неї для відпочинку або туризму з 27 січня по 1 березня. Виїжджати з країни заборонять з метою:

відпустки;

туризму.

Щодо винятків, то бельгійці зможуть виїжджати тільки через сімейні обставини або відрядження.

Чому це роблять

Бельгія ухвалила нові обмеження, тому що хоче уникнути повторення минулої зими. Тоді бельгійці, які вирушили на гірськолижні канікули, привезли з собою вірус.

Нехай це буде зрозуміло: ми не будуємо стіну навколо нашої країни. Приїжджати та виїжджати все ще можливо, але для цього має бути поважна причина,

– зазначив прем'єр-міністр.

Також, як сказав Кроо, в період Різдва і Нового року 160 тисяч жителів Бельгії проігнорували пораду уряду і вирушили в поїздки за кордон.

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