Об этом сообщили министерства иностранных дел Бельгии, Чехии, Нидерландов и Ирландии. Они заявили, что деятельность россиян не отвечает международным стандартам дипломатического поведения.

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Министр иностранных дел Бельгии Софи Вильмес отметила, что у дипломатов есть 2 недели, чтобы выехать из страны. Она отметила, что это не санкция за войну с Украиной.

Это касается исключительно нашей национальной безопасности. Дипломатические каналы остаются открытыми и российское посольство может продолжать свою деятельность.

– сказала она.

Позиции других стран

Нидерланды также считают, что российские послы угрожают их безопасности. Вице-премьер-министр Вопке Гукстра сказал, что они ждут реакции России и готовы к любым сценариям.

Российский дипломат должен уехать из Чехии за 72 часа. Он является элементом разведки. Что касается Ирландии, то там также обеспокоены безопасностью.

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