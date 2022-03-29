Северная Македония выслала пятерых российских дипломатов

Так, Министерство иностранных дел страны 28 марта сообщило, что послу России Сергею Баздникину вручена нота о выслании.

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Имена и должности дипломатов пока не называются, но им дали пять дней на то, чтобы покинуть страну. Больше подробностей не было.

Их деятельность, по мнению властей Северной Македонии, нарушала "дипломатические нормы".

Это не первый раз

Заметим, что Северная Македония не впервые высылает российских дипломатов, каждый раз вызывая взаимные шаги из Москвы. В этот раз тоже не обошлось без этого. В РФ уже заявили, что "ответ будет адекватным".

В 2021 году страна выслала двух русских дипломатов в результате отдельных инцидентов.

Следует отметить, что Северная Македония присоединилась к международным санкциям против России из-за ее вторжения в Украину.