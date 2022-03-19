Северная Македония ограничила россиян

Северная Македония решила отменить безвизовый режим для граждан России. Чтобы попасть в Северную Македонию, теперь россияне должны получить визу.

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Следует заметить, что Северная Македония ежегодно 16 марта продолжала безвиз с Россией.

До недавнего времени россиянам, чтобы попасть в Северную Македонию, потребовался только загранпаспорт, приглашение или подтверждение оплаченного тура.

Северная Македония ранее осудила войну России против Украины. Также страна присоединилась к другим государствам Европы, закрывшим воздушное пространство для российских самолетов.