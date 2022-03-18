Соответствующее решение появилось на официальном сайте Monitorul Oficial 17 марта, как реакция на агрессию против Украины. В частности, заблокируют три счета компании в Райффайзен Банке.
Обратите внимание Путин со своими миллиардами сидит в виллах, пока россияне выстаивают огромные очереди в банкоматы
Ограничительные меры связаны с действиями, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины,
– обосновали власти Румынии.
Кроме того, руководящие должности в представительстве "Аэрофлота" в Румынии занимают:
- Виталий Савельев – министр транспорта России и бывший президент Аэрофлота;
- Михаил Полубояринов – генеральный директор "Аэрофлота";
- Сергей Чемезов – приближенный к Путину бизнесмен и член руководства "Аэрофлота".
- Все эти лица попали в санкционный перечень ЕС.
Новые санкции
- Япония расширила санкции на 15 представителей министерств и 9 госкомпаний и организаций России.
- Более 80% банковских активов России сейчас под санкциями Австралии.
- Новая же Зеландия ввела персональные санкции против Путина и его окружения.
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