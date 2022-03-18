Им заморозили активы и запретили транзакции. Об этом сообщили в японском МИД.

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Правительство Японии внесло в санкционный список представительницу Министерства иностранных дел России Захарову, а также восьмерых заместителей министра обороны РФ.

Ограничения коснутся и государственных компаний и организаций агрессора, в частности:

"Рособоронэкспорта";

"Вертолетов России";

Объединенной авиастроительной корпорации.

Напомним, что Япония 15 марта запретила экспорт около 300 товаров и технологий в Россию и Белоруссию. Все для того, чтобы государство-агрессор не могло наращивать свой военный потенциал.