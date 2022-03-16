Эмбарго на экспорт вступит в действие в пятницу, 18 марта. Речь идет о 266 товарах и 26 технологиях.

К теме Япония вводит санкции против 17 россиян, среди них – депутаты госдумы

Какие товары и услуги запретили импортировать

  • Полупроводники,
  • коммуникационное оборудование,
  • самые современные материалы,
  • программы проектирования машин для производства чипов,
  • нефтеперерабатывающее оборудование,
  • сопутствующие технологии.

Запрет на экспорт ввели против 49 связанных с военными структурами России и 2 белорусских организаций.

Это может вас заинтересовать – Австралия ввела санкции против 33 влиятельных россиян: видео