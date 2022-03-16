Ембарго на експорт вступить у дію у п'ятницю, 18 березня. Мовиться про 266 товарів та 26 технологій.
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Які товари та послуги заборонили імпортувати
- Напівпровідники,
- комунікаційне обладнання,
- найсучасніші матеріали,
- програми проєктування машин для виробництва чіпів,
- нафтопереробне обладнання,
- супутні технології.
Заборону на експорт ввели проти 49 пов'язаних з військовими структурами Росії та 2 білоруських організацій.
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