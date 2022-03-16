Ембарго на експорт вступить у дію у п'ятницю, 18 березня. Мовиться про 266 товарів та 26 технологій.

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Які товари та послуги заборонили імпортувати

  • Напівпровідники,
  • комунікаційне обладнання,
  • найсучасніші матеріали,
  • програми проєктування машин для виробництва чіпів,
  • нафтопереробне обладнання,
  • супутні технології.

Заборону на експорт ввели проти 49 пов'язаних з військовими структурами Росії та 2 білоруських організацій.

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