Про це повідомили в японському міністерстві закордонних справ у ніч на вівторок, 15 березня.
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Заходи щодо заморожування активів 17 громадян Росії було вжито з урахуванням нинішньої міжнародної ситуації навколо України, з метою підтримки міжнародного миру та безпеки та як внесок Японії у міжнародні зусилля щодо забезпечення міжнародного миру,
– зазначили дипломати.
Серед осіб, яких стосуватимуться нові санкції, 11 депутатів держдуми:
- Геннадій Зюганов;
- Юрій Афонін;
- Євген Безсонов;
- Леонід Калашніков;
- Володимир Кашин;
- Микола Коломейцев;
- Олексій Курінний;
- Іван Мельников;
- Дмитро Новіков;
- Микола Осадчий;
- Казбек Тайсаєв.
Окрім цього, обмеження запровадили стосовно власника компанії "Ренова" Віктора Вексельберга та кількох родичів наближеного до Путіна олігарха Ковальчука.
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