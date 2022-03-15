Про це повідомили в японському міністерстві закордонних справ у ніч на вівторок, 15 березня.

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Заходи щодо заморожування активів 17 громадян Росії було вжито з урахуванням нинішньої міжнародної ситуації навколо України, з метою підтримки міжнародного миру та безпеки та як внесок Японії у міжнародні зусилля щодо забезпечення міжнародного миру,
– зазначили дипломати.

Серед осіб, яких стосуватимуться нові санкції, 11 депутатів держдуми:

  • Геннадій Зюганов;
  • Юрій Афонін;
  • Євген Безсонов;
  • Леонід Калашніков;
  • Володимир Кашин;
  • Микола Коломейцев;
  • Олексій Курінний;
  • Іван Мельников;
  • Дмитро Новіков;
  • Микола Осадчий;
  • Казбек Тайсаєв.

Окрім цього, обмеження запровадили стосовно власника компанії "Ренова" Віктора Вексельберга та кількох родичів наближеного до Путіна олігарха Ковальчука.

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