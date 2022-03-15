Об этом сообщили в японском министерстве иностранных дел в ночь на вторник, 15 марта.
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Меры по замораживанию активов 17 граждан России были приняты с учетом нынешней международной ситуации вокруг Украины, с целью поддержания международного мира и безопасности и как вклад Японии в международные усилия по обеспечению международного мира,
– отметили дипломаты.
Среди лиц, которых будут касаться новые санкции, 11 депутатов Госдумы:
- Геннадий Зюганов;
- Юрий Афонин;
- Евгений Бессонов;
- Леонид Калашников;
- Владимир Кашин;
- Николай Коломейцев;
- Алексей Куренной;
- Иван Мельников;
- Дмитрий Новиков;
- Николай Осадчий;
- Казбек Тайсаев.
Кроме этого, ограничения ввели в отношении владельца компании "Ренова" Виктора Вексельберга и нескольких родственников приближенного к Путину олигарха Ковальчука.
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