Відповідне рішення з'явилося на офіційному сайті Monitorul Oficial 17 березня як реакція на агресію проти України. Зокрема, заблокують три рахунки компанії у Райффайзен Банку.
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Обмежувальні заходи пов'язані з діями, які підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України,
– обґрунтувала влада Румунії.
Крім того, керівні посади у представництві "Аерофлоту" в Румунії займають:
- Віталій Савельєв – міністр транспорту Росії та колишній президент Аерофлоту;
- Михайло Полубояринов – генеральний директор "Аерофлоту";
- Сергій Чемезов – наближений до Путіна бізнесмен і член керівництва "Аерофлоту".
Всі ці особи потрапили у санкційний список ЄС.
Нові санкції
- Японії розширила санкції на 15 представників міністерств і 9 держкомпаній та організацій Росії.
- Понад 80% банківських активів Росії тепер під санкціями Австралії.
- А Нова Зеландія запровадила персональні санкції проти Путіна та його оточення.
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