Також австралійці запровадили обмеження проти кількох впливових російських олігархів, як-от Олег Дерипаска. А новозеландці – проти 19 фінансових російських організацій та промислових підприємств.

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Росія отримала ще одну порцію санкцій – від Австралії та Нової Зеландії

Австралія: під санкціями – 80% банківських активів Росії

Нові санкції проти російських банків (мовиться про 11 фінансових та державних установ) та олігархів запровадила Австралія. Відтак, тепер під австралійськими обмеженнями 80% усіх банківських активів Росії.

Більшість банківських активів країни зараз підпадають під наші санкції, а також усі організації, які обслуговують суверенний борг Росії,

– заявила глава МЗС Австралії Меріс Пейн.

Новий список, що важливо, містить:

Російський фонд національного добробуту.

Міністерство фінансів Росії.

Щодо осіб, які "мають економічне та стратегічне значення для Росії", і які підтримують режим Путіна: до 41 олігарха та їхніх родичів додані 2 мільярдери, які мають бізнес-інтереси в Австралії – Олег Дерипаска й Віктор Вексельберг.

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Новозеландські нові санкції проти Росії, запроваджені водночас з австралійськими, націлені на Володимира Путіна та 12 членів його ради безпеки (включно з Сергієм Лавровим, Дмитром Медведєвим та Сергієм Шойгу).

Під обмеження потрапили й 19 організацій, серед яких банк ПСБ ("Промсвязьбанк", входить до чільної десятки російських фінустанов) і виробник напівпровідників "Интеграл".

серед яких банк ПСБ ("Промсвязьбанк", входить до чільної десятки російських фінустанов) і виробник напівпровідників "Интеграл". Також будь-яким кораблям або літакам, причетним до людей чи організацій зі списку, тепер заборонено заходити на територію Нової Зеландії. А новозеландці не мають права на бізнес із будь-ким зі зазначеного списку.

причетним до людей чи організацій зі списку, тепер заборонено заходити на територію Нової Зеландії. А новозеландці не мають права на бізнес із будь-ким зі зазначеного списку. Значно розширила країна й перелік тих, кому заборонено в'їзд до Нової Зеландії. Тепер там є й депутати Думи, які голосували за визнання "незалежності" псевдореспублік.

Однак російський олігарх Олександр Абрамов (крупний акціонер російського сталеливарного гіганта Evraz), який має багато бізнесу у Новій Зеландії, у список не потрапив.

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