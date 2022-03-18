Також австралійці запровадили обмеження проти кількох впливових російських олігархів, як-от Олег Дерипаска. А новозеландці – проти 19 фінансових російських організацій та промислових підприємств.
Найважливіше Росія напала на Україну: хронологія основних подій 3 тижня війни
Росія отримала ще одну порцію санкцій – від Австралії та Нової Зеландії
Австралія: під санкціями – 80% банківських активів Росії
Нові санкції проти російських банків (мовиться про 11 фінансових та державних установ) та олігархів запровадила Австралія. Відтак, тепер під австралійськими обмеженнями 80% усіх банківських активів Росії.
Більшість банківських активів країни зараз підпадають під наші санкції, а також усі організації, які обслуговують суверенний борг Росії,
– заявила глава МЗС Австралії Меріс Пейн.
Новий список, що важливо, містить:
- Російський фонд національного добробуту.
- Міністерство фінансів Росії.
Щодо осіб, які "мають економічне та стратегічне значення для Росії", і які підтримують режим Путіна: до 41 олігарха та їхніх родичів додані 2 мільярдери, які мають бізнес-інтереси в Австралії – Олег Дерипаска й Віктор Вексельберг.
Нова Зеландія: заборона на в'їзд та інші персональні санкції проти Путіна і його посіпак
Новозеландські нові санкції проти Росії, запроваджені водночас з австралійськими, націлені на Володимира Путіна та 12 членів його ради безпеки (включно з Сергієм Лавровим, Дмитром Медведєвим та Сергієм Шойгу).
- Під обмеження потрапили й 19 організацій, серед яких банк ПСБ ("Промсвязьбанк", входить до чільної десятки російських фінустанов) і виробник напівпровідників "Интеграл".
- Також будь-яким кораблям або літакам, причетним до людей чи організацій зі списку, тепер заборонено заходити на територію Нової Зеландії. А новозеландці не мають права на бізнес із будь-ким зі зазначеного списку.
- Значно розширила країна й перелік тих, кому заборонено в'їзд до Нової Зеландії. Тепер там є й депутати Думи, які голосували за визнання "незалежності" псевдореспублік.
Однак російський олігарх Олександр Абрамов (крупний акціонер російського сталеливарного гіганта Evraz), який має багато бізнесу у Новій Зеландії, у список не потрапив.
Радимо перечитати Danone, Nestle та Unilever: які компанії продовжують працювати в Росії та фінансувати вбивства
Тим часом Макрон заявив про можливу велику війну в Європі: дивіться відео