Во время встречи с журналистами, Блинкен заявил, что "Россия отрезана от мировой экономики, а ее экономика находится в свободном падении".

"За считанные недели Путин уничтожил 30 лет открытости для мира и экономических возможностей для российского народа", – заявил Блинкен.

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Госсекретарь США рассказал, что "десятки членов коррумпированной власти Кремля попали под санкции; некоторые потеряли свои мега-яхты и виллы".

"Путин высмеял эти санкции, используя недавние публичные выкрики, чтобы высмеять россиян, которые живут за границей, как слишком зависимых, по его словам, от "фуа-гра и устриц". Тем временем он сидит в своих особняках, накапливая миллиарды, забирая богатство у россиян, а они стоят в длинных очередях, чтобы получить наличные и наблюдают, как закрываются магазины, а курс рубля резко падает", – рассказал Блинкен.

При этом американский чиновник убежден, что Путин в своих дальнейших поступках может стать все более отчаянным. И использовать химическое оружие. Поэтому США и усиливают военную помощь для Украины.