Північна Македонія обмежила росіян

Північна Македонія вирішила скасувати безвізовий режим для громадян Росії. Щоб потрапити до Північної Македонії, тепер росіяни мають отримати візу.

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Слід зауважити, що Північна Македонія щороку 16-го березня продовжувала безвіз із Росією.

Донедавна росіянам, щоб потрапити в Північну Македонію, був потрібний лише закордонний паспорт, запрошення або підтвердження оплаченого туру.

Північна Македонія раніше засудила війну Росії проти України. Також країна приєдналася до інших держав Європи, які закрили повітряний простір для російських літаків.

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