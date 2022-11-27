В группе F на ЧМ-2022 продолжаются матчи 2 тура. В первой игре Бельгия противостояла Марокко, которое в первой игре смогло отобрать очки у хорватов, пишет 24 канал.
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Африканская сборная оказывала достойное сопротивление сопернику, а в середине второго тайма даже вышла вперед. Героем стал вышедший на замену Абдельхамид Сабири из Сампдории.
Уже через пять минут хавбек взял на себя выполнение штрафного с острого угла. Сабири нанес прямой удар и дезориентировал Тибо Куртуа, пропустившего мяч прямо перед собой.
Видео гола Сабири:
В итоге марокканцы забили еще раз в компенсированное время и одержали победу (2:0). Это позволило им возглавить группу F за тур до финиша. Для выхода в плей-офф подопечным Реграги достаточно будет не проиграть канадцам.
Турнирная таблица:
|МЕСТО
|КОМАНДА
|В
|Н
|П
|ГОЛЫ
|ОЧКИ
|1
|Марокко
|1
|1
|0
|2:0
|4
|2
|Бельгия
|1
|0
|1
|1:2
|3
|3
|Хорватия
|0
|1
|0
|0:0
|1
|4
|Канада
|0
|0
|1
|0:1
|0