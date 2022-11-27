У групі F на ЧС-2022 тривають матчі 2 туру. У першій грі Бельгія протистояла Марокко, яке у першій грі змогло відібрати очки у хорватів, пише 24 канал.
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Африканська збірна чинила гідний опір супернику, а в середині другого тайму навіть вийшла вперед. Героєм став Абдельхамід Сабірі із Сампдорії, який вийшов на заміну.
Вже за п'ять хвилин хавбек взяв на себе виконання штрафного з гострого кута. Сабірі завдав прямого удару і дезорієнтував Тібо Куртуа, який пропустив м'яч прямо перед собою.
Відео голу Сабірі:
В підсумку марокканці забили ще раз у компенсований час і здобули перемогу (2:0). Це дозволило їм очолити групу F за тур до фінішу. Для виходу в плей-офф підопічним Реграгі достатньо буде не програти канадцям.
Турнірна таблиця:
|МІСЦЕ
|КОМАНДА
|В
|Н
|П
|ГОЛИ
|ОЧКИ
|1
|Марокко
|1
|1
|0
|2:0
|4
|2
|Бельгія
|1
|0
|1
|1:2
|3
|3
|Хорватія
|0
|1
|0
|0:0
|1
|4
|Канада
|0
|0
|1
|0:1
|0