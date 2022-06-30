Такое решение Бельгия приняла из-за "независимых от нас обстоятельств". Правило действует уже с 1 июля. Об этом стало известно 30 июня.

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Бельгия не будет выдавать россиянам туристические визы

Туристическую визу гражданам России не будут выдавать точно в течение лета.

Из-за независимых от нас обстоятельств нынешним летом посольство Бельгии столкнулось с ограниченными возможностями для обработки заявлений на получение визы,

– говорится в сообщении.

Кто может получить визу

С 1 июля VFS будет предоставлять визы только следующие категории виз:

студенческая виза для заявителей, планирующих прибыть в Бельгию до 31 августа;

профессиональная виза (однократное разрешение) для заявителей, планирующих прибыть в Бельгию до 31 августа;

виза для воссоединения семьи сопровождающим заявителей на профессиональную визу и планирующим прибыть в Бельгию до 31 августа.

Компания подчеркнула, что других исключений быть не может.

Это означает, что заявки на получение краткосрочной визы (т.е. для пребывания менее 90 дней) не будут получать VFS после 1 июля. Обратите внимание, что VFS не может предоставлять исключения,

– пишет VFS.

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