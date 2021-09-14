По предварительной информации, судно прибудет в Украину в октябре 2021 года. Тогда оно получит новое имя и начнет свою деятельность в Черном и Азовском морях.

Заместитель бельгийского министра экономики и труда Томас Дермин сообщил на своей странице в фейсбуке, что ранее судно "Бельгика" отслеживало качество Северного моря. Патрулирование проводили в течение 37 лет – в течение почти 200 дней ежегодно.

Всего пройдено почти миллион километров. На судне расположена целая плавучая лаборатория. После длительной карьеры в Бельгии этот флагман морской науки начнет новую,

– отметил чиновник.

"Бельгия с грустью прощается с "Бельгикой". Однако я очень рад, что судно получит вторую жизнь благодаря нашему сотрудничеству с украинцами", – добавил он. Отметим, что судно получит Украинский научный центр экологии моря Минсреды. Уже запланированы совместные украинско-бельгийские научные исследования – как в Черном, так и в Северном морях.

Что будут делать ученые по пути в Украину

Министр охраны окружающей среды и природных ресурсов Украины Роман Абрамовский отметил, что Украина благодарна за такой важный подарок. Судно будет способствовать не только восстановлению Черного и Азовского морей, но и внедрению директивы ЕС о морской стратегии, которая является частью Соглашения об ассоциации Украина – ЕС.

Торжественную церемонию передачи провели в бельгийском порту Зебрюгге. Далее оно начнет путь в Одессу – говорится о 8 600 километров. В течение этого путешествия ученые оценят наличие плавучего мусора, а также отберут необходимые пробы, чтобы провести уникальный скрининг на десятки тысяч веществ-загрязнителей и микропластик.