По его словам, Украина имеет право защищаться от российского вторжения.
К теме Украинцы за 2 дня перечислили ВСУ более миллиарда гривен
Ранее Жозеп Боррель предлагает использовать средства ЕС для финансирования оружия и других поставок в Украину. В частности, топлива.
Россия продолжает получать последствия своей наглой атаки на Украину. Еще 4 страны решили закрыть свое авиапространство для российских самолетов – речь идет о Бельгии, Исландии, Ирландии и Дании.
Подписывайтесь на телеграм 24 канала, чтобы оперативно узнавать важные новости.