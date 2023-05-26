22 и 23 мая проходила операция Русского добровольческого корпуса (РДК) и легиона "Свобода России" на Белгородщине на западе враждебного государства. Как после бойцы комментировали наступление и возвращение назад, информирует 24 Канал.
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"Будем продолжать"
Собственно, военный с позывным "Цезарь" рассказал о дальнейших целях добровольческих формирований и намекнул, что операция будет продолжена в ближайшей перспективе.
Мы пока остаемся в районе и выполняем боевые задания. По большому счету, операция еще не завершена. Завершена какая-то активная, яркая фаза, но есть над чем поработать. Будем продолжать,
– констатировал военный.
Кроме того, он отметил, что заявления кремлевской пропаганды о конце операции абсолютно лживы: "Она (российская пропаганда – 24 Канал) рассчитана на слабоумие".
Рейд на Белгородщину: последнее
- Советник главы ОП Михаил Подоляк констатировал, что Украина никак не причастна к операции, которую провели российские добровольцы в Белгородской области. В то же время запретить ее проведение Киев не мог.
- Очевидно, главной целью рейда было продемонстрировать гражданам враждебного государства, что альтернатива диктаторскому путинскому режиму существует и все же засвидетельствовать факт существования тех россиян, которые не будут сидеть сложа руки.
- Отметим, что во время операции российским добровольческим батальонам удалось освободить несколько населенных пунктов, продвинуться вглубь вражеского государства и даже привезти трофеи в виде оружия.