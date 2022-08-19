Очередное подтверждение этому предоставили наши разведчики. Им удалось перехватить разговор оккупанта с его матерью. Сейчас он находится в Харьковской области.

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оккупанты увольняются, замены не будет

Захватчик рассказывает матери о том, что все 30 человек из его бригады написали заявления на увольнение, даже командир. Она жалуется, чтобы за это в тюрьму не посадили. При этом говорит, что правильно поступили.

Оккупант заверил мать, что не посадят. На что она ему сказала, что все подобные ему в россии по адвокатам бегают. А тот в ответ, что за ними все бегают на фронте и просят остаться. Обещают отпуск на 10 дней, но только чтобы вернулись назад. Захватчик, посетив украинское сопротивление, говорит, что если отпустят, то он сюда больше ни ногой.

Мама оккупанта рассказывает, что всех забирают, а в Белгороде сидит 500 человек, должны приехать им на замену. Он же объясняет, что их не отправят, потому что они там девушек изнасиловали. Им по 14, 15 и 17 лет.

Мать рассказывает, как у них мужчин заставили подписать контракты. А тот говорит, что не могут насильно, если денег пообещают, а те подпишут. Мол, он тоже так согласился ехать за деньги.

"Хлопок" в Белгороде

В Белгородской области 18 августа произошли новые мощные взрывы. В Валуйском городском округе загорелся склад с боеприпасами. Глава округа вывозил жителей сел Тимоново и Солоте на безопасное расстояние. На место приехали оперативные службы. Причину, как обычно, не называли.

Склад боеприпасов детонировал несколько часов. Зрелище было ярким и громким. Огненная панорама затянула все небо. По словам местных властей, в результате этого инцидента пострадавших не было.

Этот "хлопок" в российском Белгороде не впервые. В частности, еще в начале июля в российском Белгороде раздались громкие "хлопки". После них над городом скопились тучи дыма. Там вроде бы работала ПВО, местные россияне испугались, как всегда.

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