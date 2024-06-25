В то же время российские пропагандистские ресурсы традиционно заявляют об "успешном отражении атаки". Кроме того, оккупантам также мерещилась "ракетная опасность", поэтому местных жителей призвали сидеть в подвалах, передает 24 Канал.
Важно ВМС и СБУ поразили вражеский полигон в Краснодарском крае: подробный перечень уничтоженных целей
В Белгороде раздавались взрывы
Около полуночи в Белгороде прогремели мощные взрывы. Так, россияне жаловались на "массированную атаку беспилотников", а также жаловались на предупреждение о "Ракетной опасности".
Хотя пропагандистские ресурсы заявляют о якобы "успешном отражении атаки" и "точной" работе российских зенитчиков, в местных телеграм-каналах публикуют реальные последствия. Так, в сети опубликовали видео, на котором слышно пролет беспилотника, а после – мощный взрыв.
Взрыв в Белгороде: смотрите видео
В местных телеграм-каналах также заявляют о разрушениях. Так, оккупанты сообщают о повреждениях в многоэтажках в нескольких районах Белгорода.
В Белгороде заявляют о повреждении домов: смотрите видео
Кроме того, взрывы раздавались и в Грайвороне, Томаровка, Шебекино и других населенных пунктах Белгородщины.
Впоследствии угроза атаки дронов распространилась и на другие области. В частности, об опасности оккупанты уже предупредили жителей Курской и Воронежской области.
Повторные взрывы в Белгороде
Около 01:00 в Белгороде снова прогремели взрывы. Правда, теперь оккупанты жалуются на якобы "комбинированную атаку".
В пропагандистских телеграм-каналах заявляют, что Белгородщину пытаются атаковать "десятки дронов".
Гладков заявил о пострадавших
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков прокомментировал взрывы в Белгороде. По его словам, в результате взрывов выбиты 4 окна в 4 многоэтажках, кроме того, повреждена кровля и фасад. Гладков также сообщил о повреждении 2 коммерческих объектов, 4 автомобилей и линии газоснабжения.
Также есть разрушения и в поселке Северный. Там также выбило окна в квартирах многоэтажек.
Гладков заявил, что в результате взрывов пострадала 1 женщина. Она якобы получила перелом правой руки и с черепно-мозговой травмой была госпитализирована.